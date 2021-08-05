Путин на совещании вызвал министра к себе в Кремль

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратился к министру транспорта Виталию Савельеву и попросил «прямо сейчас» приехать в Кремль для обсуждения законопроекта. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом российский лидер отреагировал на просьбу главы ведомства поддержать инициативу, предусматривающую перевод путевых листов в электронную форму при перевозке пассажиров и грузов. Министр подчеркнул, что эта мера позволит преобразовать более двух миллиардов путевых листов и вкупе с цифровизацией трех миллиардов накладных приведет в электронный вид 90 процентов перевозочных документов.

Выслушав предложение, Путин вызвал министра к себе в Кремль. «Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично, мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас», — сказал он, отметив, что будет ждать главу ведомства после совещания.

Ранее российский лидер предложил альтернативу отдыху в Краснодарском крае — по его словам, заменой южным курортам для россиян могла бы стать Карачаево-Черкесия, которую он назвал шикарным местом.