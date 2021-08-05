В России приступили к разработке дыхательной жидкости

Ученые Севастопольского государственного университета приступили к разработке жидкости, которой можно дышать под водой на огромной глубине. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Годнауки.рф.

Технология жидкостной вентиляции легких предусматривает создание специального скафандра, который способен выдерживать давление на глубине Марианской впадины (около 11 километров). В скафандр будет заливаться дыхательная жидкость, которой можно будет дышать — содержащий кислород кровезаменитель перфторан, который уже применяется в медицинской практике.

Исследователи проводят испытания системы в специальной трубе глубиной 2,5 метра, оснащенной различными датчиками и камерами видеонаблюдения. Перфторан представляет собой эмульсию на основе перфторированных органических соединений, в которых все атомы водорода заменены на атомы фтора. Эксперименты уже продемонстрировали принципиальную возможность доставлять кислород в легкие животных и людей.

По словам ученых, технология изменит работу водолазов. При погружении аквалангиста на глубину более чем 60 метров уже имеется серьезный риск для здоровья, а водолазу, работающему на глубине 500 метров, требуется 17 суток восстановления, кроме того, существует высокая вероятность получения инвалидности. Жидкостное дыхание позволит человеку безопасно спускаться на любые глубины.