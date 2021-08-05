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Переполненный грузовик с мигрантами разбился в Техасе

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Фото: John Lamparski / Keystone Press Agency / globallookpress.com

Переполненный грузовик, перевозивший мигрантов, разбился на отдаленном шоссе в Южном Техасе, США. Об этом пишет ABC News со ссылкой на заявление местных властей.

В результате аварии погибли 10 человек, в том числе водитель. Еще 20 ранены.

По словам представителей Департамента общественной безопасности Техаса, грузовик мог перевозить не более 15 пассажиров — но там находилось 29 человек. Водитель потерял управление, когда пытался свернуть с шоссе на большой скорости. В результате машина врезалась в электрический столб и знак дорожного движения.

Предполагалось, что водитель увеличил скорость, потому что фургон преследовали. Однако следователи опровергли эту версию.

Пока что личности погибших не разглашаются, полицейские ищут их родственников.

Резкое увеличение числа мигрантов, незаконно пересекающих границу, также приводит к увеличению числа аварий. Приезжие платят большие суммы, чтобы им помогли приехать в США, и, как правило, перевозят на таких фургонах. Многие из водителей грузовиков не обращают внимания на требования безопасности, что и приводит к авариям. Кроме того, некоторые водители спешат как можно скорее перевезти мигрантов, чтобы не попасться полиции.

ABC News напоминает, что другая авария с мигрантами произошла 13 марта в Сан-Диего. 13 человек погибли после того, как во внедорожник с 25 пассажирами-мигрантами врезался грузовик.

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