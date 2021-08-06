Беременная британка отказалась от вакцинации и родила раньше срока на 16 недель

Беременная жительница Великобритании отказалась пройти вакцинацию против COVID-19 и из-за этого родила на 16 недель раньше положенного срока. Об этом сообщает Daily Mail.

30-летняя Клаудия Ли была на пятом месяце беременности, когда попала в больницу после заражения коронавирусом. Вирус вызвал осложнения, и женщину в бессознательном состоянии поместили на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). Врачи больницы города Бирмингем ради спасения пациентки и ее ребенка были вынуждены сделать кесарево сечение.

Мальчик при рождении весил всего 630 граммов. В настоящий момент он также подключен к аппарату ИВЛ, поскольку его органы еще не полностью сформировались.

Ли рассказала, что раньше она опасалась и думала, что вакцина «потенциально может принести ребенку больше вреда, чем пользы». Однако сейчас она призвала всех будущих родителей не ждать, а сделать прививку от коронавируса. «Не рискуй своей жизнью и жизнью своего ребенка», — сказала мать новорожденного.

Ранее кандидат медицинских наук, главный врач Балашихинского роддома Наталья Алимова заявила, что беременные женщины начали чаще и тяжелее болеть COVID-19. У них заболевание прогрессирует намного быстрее.

Международный эксперт в области репродуктивного здоровья и права, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в июле рассказала, что вакцина «Спутник V» была исключена из списка не рекомендованных к использованию при беременности препаратов. Она подчеркнула, что беременным следует вакцинироваться, если польза превышает возможные риски для будущего ребенка.