В Сочи из-за грозы не смогли приземлиться пять самолетов

В аэропорту Сочи из-за грозы и сильного ветра не смогли приземлиться пять самолетов. Воздушным судам пришлось выбрать альтернативный вариант посадки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.

«В связи с прохождением грозового фронта командиры пяти воздушных кораблей приняли решение не заходить на посадку в аэропорт Сочи, а уйти на запасные аэродромы в Краснодар и Анапу», — говорится в сообщении.

Из-за неблагоприятных погодных условий до 9 августа в Сочи было объявлено штормовое предупреждение. В администрации курорта сообщили о возможных наводнениях и селях. Также на участке Магри – Веселое возможно формирование смерчей.

Сильный дождь и шквалистый ветер начались в Сочи вечером, 7 августа. Порывами ветра были повалены несколько деревьев. В городе прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым ветром с порывами до 24 метров в секунду. «На реках подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок»,— заявили в администрации города.