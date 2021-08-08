Золотые медали обойдутся олимпийской чемпионке в десятки тысяч долларов

Пловчиха сборной США, шестикратная олимпийская чемпионка Кэти Ледеки заплатит 44 тысячи долларов за свое золото из Токио. По данным агентства Bloomberg, именно такой размер налога придется выплатить спортсменке.

На Играх «Токио-2020» Ледеки заработала сразу четыре золотые медали, став шестикратной олимпийской чемпионкой. За каждую олимпийскую победу в индивидуальном американские спортсмены зачете получают по 37,5 тысячи долларов. Вкупе со 120 тысячами долларов призовых от Олимпийского комитета США, всего за эти состязания Ледеки заработала 280 тысяч долларов, не считая контрактов с частными спонсорами.

При этом, последний пункт только увеличивает коэфициент налога: спортсменам, которые получают деньги от частных инвесторов, приходится платить по повышенной ставке. Так, к примеру, прыгунья с шестом Кэти Нажотт, у которой таких рекламных контрактов с частными спонсорами нет, скорее всего, оставит себе все 37,5 тысячи долларов, заработанных за одну золотую медаль.

Сборная России в предпоследний день Олимпиады в Токио завоевала семь медалей и заняла четвертое место в неофициальном медальном зачете. Двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе стал Абдулрашид Садулаев. Также олимпийское золото завоевали отечественные синхронистки. Золотую медаль в прыжках в высоту выиграла Мария Ласицкене, которая впервые участвовала в Олимпиаде.