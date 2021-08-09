Акции Сбербанка побили новый рекорд

Цена обыкновенных акций Сбербанка побила рекорд и в понедельник, 9 августа, составила 321,57 рубля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка.

Предыдущий максимум был зафиксирован 10 мая текущего года, тогда стоимость ценной бумаги составляла 320,19 рубля.

Кроме того, согласно таргетам российских аналитиков, стоимость акций Сбербанка в будущем вырастет еще. Так, «ВТБ Капитал» ожидают рост до 390 рублей, «БКС» — до 370 рублей, «Уралсиб» — до 294,44 рубля, «КИТ Финанс» — до 383,3 рубля.

В конце июля сообщалось, что Сбер за первое полугодие 2021 года получил рекордную чистую прибыль — 629,8 миллиарда рублей, а также достиг рентабельности капитала выше 25 процентов. Главным драйвером остается розничное кредитование: во втором квартале 2021 года объем кредитов розничным клиентам вырос на 7 процентов и превысил 10 триллионов рублей, — рассказала старший вице-президент Сбербанка Александра Бурико.

Кроме того, большой рывок произошел в нефинансовых активах Сбера. Выручка сегмента за первое полугодие превысила 74 миллиарда рублей, увеличившись в три раза.