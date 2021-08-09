Россия представила в суд ООН доказательства несостоятельности тезисов Украины

Россия представила в Международный суд ООН меморандум по делу «Украина против Российской Федерации», в котором содержатся фактологические и правовые доказательства несостоятельности тезисов Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД.

По информации источника, Москва настаивает на том, чтобы «суд отклонил требования истца по обеим конвенциям».

Сообщается, что Международный суд ООН в ближайшее время определится с графиком процесса, а сторонам должны предоставить возможность дополнительного обмена состязательными бумагами по вопросам существа. Далее будут установлены сроки проведения устных слушаний.

Дело было инициировано Киевом в 2017 году. В рамках процесса украинская сторона обвиняет Москву в нарушении двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.