В популярной у россиян курортной стране рекордно выросли цены

Потребительские цены в городах Египта рекордно выросли начиная с декабря, пишет Bloomberg со ссылкой на статистическое ведомство государства.

Годовая инфляция в популярной у россиян курортной стране достигла 5,4 процента в июле по сравнению с 4,9 процента в прошлом месяце. В месячном выражении цены выросли на 0,9 процента. Такое явление последовало за ростом стоимости электричества и подорожанием сигарет. Еда и напитки подорожали за год на 4,8 процента, а транспорт — на 6,6 процента.

Однако инфляция находится ниже целевого показателя центрального банка страны, находящегося в диапазоне от пяти до девяти процентов. Глава макроэкономических исследований EFG Hermes Мохамед Абу Баша считает, что, поскольку инфляция не превышает указанного уровня, власти «находятся в комфортном положении и могут ничего не предпринимать». Аналитики считают, что рост цен останется прежним и в следующем году.

Перспективы дальнейшего ускорения инфляции в России в августе оценил Центральный банк. Там отметили, что хоть в июле и появились первые признаки ослабления инфляционного давления, говорить о замедлении роста цен пока рано. Сейчас показатели превышают четыре процента, на которые ориентируется регулятор. В июне годовая инфляция составила 6,5 процента.

