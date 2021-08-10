Amazon заплатит травмированным покупателям

Amazon заплатит покупателям, которым нанес травму товар, приобретенный в онлайн-магазине. Компенсация будет выплачена вне зависимости от того, кто виноват — компания или производитель. Она составит не более 1000 долларов. Об этом пишет Bloomberg.

Покупатели подали многочисленные иски на компанию за травмы, полученные от приобретенных товаров. Споры о том, кто несет за это ответственность — Amazon или производитель, обострились в июле. Комиссия по безопасности потребительских товаров США подала в суд на компанию, добиваясь признать ее ответственной за всю продукцию, представленную на ее платформе.

В судебных делах Amazon утверждала, что не несет ответственности за ущерб, причиненный сторонними производителями. При этом их товары составляют более половины всего ассортимента, представленного на Amazon. Среди них — известные бренды, ремесленники и сотни тысяч китайских производителей, которые ищут прямой путь к покупателям в США.

В рамках своей новой политики, которая вступает в силу 1 сентября, Amazon обещал выплачивать покупателям компенсации, если сочтет их жалобы, которые отклонил производитель, обоснованными. Amazon заявила, что далеко выходит за рамки своих юридических обязательств и делает гораздо больше для защиты своих клиентов, чем любая другая компания.