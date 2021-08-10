Облизывающую двери магазина женщину назвали ужасной матерью

Пользователь Reddit под ником PenultimateKetchup обратил внимание на видео американской Instagram-блогерши Джоди Мещук (Jodie Meschuk), которая специально облизывает различные поверхности в супермаркете. Женщина уверена, что подобные действия полезны для здоровья. Однако зрители посчитали поступок отвратительным и назвали ее ужасной матерью.

В ролике видно, как Мещук зашла в магазин с сыном-подростком. Сначала она взяла пакет для овощей и облизала его. «Воздействие микробов защищает от астмы и аллергии», — написала она поверх видео. Затем женщина подошла к холодильнику и провела языком по ручке его двери. «Микробы улучшают пищеварение», — прокомментировала свои действия блогерша.

Зрители признали ее поведение отвратительным. «Какой омерзительный, глупый человек и ужасная мать», — написал один из комментаторов. «Согласитесь, это ужасный пример для ребенка от матери, которая должна обеспечивать безопасность», — заявил другой обеспокоенный зритель.

Мещук не впервые дает опасные советы своим подписчикам. Ранее блогерша выступала против прививок от коронавируса. Она утверждала, что вакцины вызывают аутизм.