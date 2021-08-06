Блогерша нашла «летающую тарелку» во дворе и озадачила зрителей

Пользовательница TikTok Элли Мюррей (Ally Murray) под ником @allymurray222 опубликовала ролик, в котором показала подписчикам неожиданную находку на своем заднем дворе. Блогерша заявила, что обнаружила у себя «неопознанный летающий объект». Версия с «тарелкой» озадачила зрителей, которые предложили множество других теорий. Запись была опубликована в середине июля, однако издание Unilad обратило на нее внимание только в начале августа.

На видео можно разглядеть крупную металлическую деталь круглой формы. В некоторых местах краска не ней облезла, к тому же на «тарелке» виднелось большое граффити, напоминающее гриб из видеоигры Mario. Рисунок окончательно убедил зрителей, что перед ними не упавшее НЛО.

Некоторые комментаторы предположили, что девушка нашла крышку от резервуара для воды или от старого бункера, предназначенного для убежища от шторма. «Да это просто тарелка спутникового телевидения конца "девяностых"», — выразил уверенность третий зритель.

Позже Мюррей записала еще один ролик, в котором показала, что находится под металлической крышкой: внутри все было залито дождевой водой. Однако девушка заметила дыру, к которой невозможно подобраться ближе из-за жидкости.

В третьем ролике блогерша призналась, что сама отмела версию про НЛО, однако она так и не смогла найти для себя адекватного объяснения, чем же ее находка является на самом деле.