Росавиация сообщила о падении пассажиропотока в июле

В июле пассажиропоток российских авиакомпаний упал на 12 процентов к аналогичному периоду 2019 года и составил 12,5 миллиона человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным Росавиации, в сравнении с июлем 2020 года, когда внутренние и зарубежные перелеты были существенно ограничены из-за ковидных ограничений, этот показатель вырос в 1,8 раза.

Так, группа «Аэрофлот» в сравнении с июлем 2019 года сократила перевозки на 16 процентов — их объем составил 5,2 миллиона пассажиров.

Авиакомпания S7 в прошедшем июле перевезла 1,7 миллиона человек, что на 200 тысяч пассажиров меньше, чем два года назад.

В июле пассажирооборот всех отечественных авиаперевозчиков составил 23,1 миллиарда человек, в 2019 году этот показатель достигал 34,9 миллиарда.

Ранее в июне российские авиакомпании запросили рекордное число рейсов на курорты Черного моря. По данным аэропортовых операторов, перевозчики запросили в два-три раза больше рейсов, чем в «доковидный» 2019 год. Кроме того, зафиксировано увеличение количества перелетов в Санкт-Петербург и Калининград.