ЦУМ оказался в центре международного скандала

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила крупного продавца люкса Mercury в нарушении конкуренции, об этом говорится в официальном Telegram-канале ФАС.

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Mercury управляет бутиками одежды и аксессуаров, универмагами ЦУМ и ДЛТ (в Санкт-Петербурге). Компанию подозревают в «международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции». Это касается и продажи товаров онлайн. В результате ЦУМ оказался в центре скандала, ведомство отправило туда инспекцию для проверки. Комиссия более двух часов ждала представителя компании с доверенностью для того, чтобы пройти в офис и начать проверку, отмечается в сообщении.

Максимальное наказание за участие в картельном сговоре — до 15 процентов от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам прошлого года составил 90 миллиардов рублей, отметили в ФАС. За ограничение конкуренции российские законы предусматривают и уголовную ответственность, добавили в ведомстве. Mercury является официальным представителем в России люксовых часовых и ювелирных брендов.

Ранее сообщалось, что россияне принялись скупать дорогую одежду люксовых марок вопреки кризису, возникшему на фоне пандемии коронавируса. Так, лидером стал бренд Christian Dior Couture — его продажи увеличились почти на 49 процентов, а выручка достигла 5,3 миллиарда рублей.