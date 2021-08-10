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Австралийские ученые оценили эффективность «Спутника V»

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Фото: Luis Barron / Globallookpress.com

Австралийские ученые оценили эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в интервью изданию The Sydney Morning Herald.

Так, профессор исследовательского медицинского Института Бернета Майкл Тул назвал «Спутник V» отличной вакциной. Он указал на то, что эффективность препарата превышает 92 процента касательно предотвращения коронавируса. Это ставит его в один ряд с западными вакцинами, разработанными с использованием технологии мРНК, подчеркнул он.

При этом быстрое создание российской вакцины не является поводом для сомнений в ее эффективности, так как у разработчиков уже была база вакцин против MERS и SARS. Кроме того, ни одна из более чем 60 стран, использующих препарат, не сообщила о возникших проблемах, добавил Тул.

Австралийский вирусолог Гэри Громанн, консультирующий ВОЗ, также высоко оценил российскую вакцину. «"Спутник" — очень хорошая вакцина, и это основано как на результатах испытаний, так и на реальных данных», — сказал он. Эпидемиолог Кэтрин Беннетт из Университета Дикина высказала мнение, что препараты, подобные «Спутнику V», могут оказаться панацеей, однако принятие правильных решений затрудняет политика.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. На данный момент она одобрена в более чем 60 странах мира. О высокой эффективности отечественного препарата неоднократно говорили как российские, так и зарубежные специалисты. В частности, это отмечал и президент России Владимир Путин, который привился «Спутником V».

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