Сотрудники зоопарка в Перми вынянчили детеныша рыси

Сотрудники пермского зоопарка вынянчили детеныши рыси, брошенного матерью. Об этом сообщает «Вести Пермь».

По информации телеканала, выкармливать малыша пришлось дома. До месяца рысенка кормили молоком каждые два часа, теперь в рацион ввели мясо.

В два месяца малыш освоил кошачий лоток. С ним также играют перьями, мехом и кроличьей шкуркой, чтобы зверь не забывал о диких инстинктах.

Ранее сообщалось, что в пермском зоопарке появилось потомство редкого вида обезьян — яванского лангура. Пол детеныша невозможно определить до достижения месячного возраста. По этой причине сотрудники зоопарка еще не придумали обезьяне кличку.