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Бывший канцлер Германии заступился за сосиски с карри

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Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg / Getty Images

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер потребовал, чтобы автомобильный концерн Volkswagen отменил решение о прекращении продажи сосисок с карри своим сотрудникам. Об этом сообщает Politico.

Политик заступился за сосиски, так как, по его словам, они дают работникам необходимый заряд энергии. «Будь я до сих пор в наблюдательном совете Volkswagen, такого бы не произошло. Совсем без карривурста? Нет! Сосиски с карри — источник силы рабочего!» — подчеркнул он. Шредер также распространил в социальных сетях хештег #rettetdieCurrywurst («спасите карривурст»), который подхватили жители Германии.

Отмечается, что автоконцерн решил прекратить продажу сосисок с карри в своих столовых из-за инициатив компаний, защищающих окружающую среду. Они обязали предприятия регулярно устраивать вегетарианские дни для сотрудников и сокращать потребление мяса ради уменьшения вреда от парникового эффекта, усугубляемого мясными производствами.

Карривурст появился в Берлине в 1949 году. Блюдо стало традиционным для современных немцев. Оно представляет собой нарезанную сосиску из свинины с пряным кетчупом, обильно посыпанную карри-порошком. В столице Германии даже открыли отдельный музей карривурста, однако в 2018 году он прекратил свою работу.

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