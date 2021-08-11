Власти Ирана столкнулись с дефицитом вакцины против коронавируса

Власти Ирана столкнулись с острым дефицитом вакцины против коронавируса, прививочная кампания провалена. Об этом сообщает агентство Associated Press.

На фоне очередной волны пандемии, самой масштабной из прочих, вызванной новым «дельта»-штаммом коронавируса, иранские власти провалили кампанию по вакцинации населения страны. По состоянию на 11 августа, из 80 миллионов населения привились лишь три миллиона человек — четыре процента населения страны.

Особое недовольство у иранцев вызвал демонстративный отказ Высшего руководителя Ирана Али Хаменеи принять гуманитарные поставки вакцин Pfizer и AstraZeneca со стороны Великобритании и США. «Я им не верю, они хотят протестировать эти вакцины на нас», — заявил Хаменеи в январе 2021 года.

Западные санкции против Тегерана, ударившие по экономике страны, серьезно сказались на ее возможности производить закупку иностранных вакцин. В стране существует черный рынок западных препаратов: желающие платят до 1350 долларов за прививку обоими компонентными Pfizer. Состоятельные люди едут прививаться в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Армению. В настоящий момент иранские власти прививают людей при помощи четырех вакцин: российской «Спутник V», китайской Sinovac, безвозмездно переданной Японией и ООН AstraZeneca, а также иранской COVIran Barakat.

При этом эффективность иранской вакцины, даже по официальным данным, составляет лишь 85 процентов. В открытом доступе данные о клинических испытаниях иранской вакцины отсутствуют. Развернуть вакцинацию более эффективным российским препаратом пока что не представляется возможным, поскольку из заказанных 60 миллионов доз в Иран прибыл лишь миллион.

Всего с момента начала пандемии COVID-19 в Иране заболели около четырех миллионов человек, 91 тысяча из них скончались. Иранские показатели смертности оказались самыми большими во всем ближневосточном регионе.

