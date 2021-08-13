Финансист раскрыл россиянам способ защитить сбережения

Для защиты сбережений россиянам необходимо воспользоваться способом накопления денег в корзине из разных валют. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

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Эксперт объяснил, что курс валют к друг другу плавающий и предугадать, какая из них вырастет, довольно сложно. Он советует разделить свои сбережения на четыре части в равных долях, на рубль, доллар, евро и английский фунт. Данный способ позволяет компенсировать колебания валют и сохранить свои средства, подчеркнул финансист.

Тузов также предупредил, что не следует ставить только на падение доллара, который в настоящий момент находится под давлением. Он добавил, что кризис доллара отразится и на других валютах.

Ранее руководитель управления разработки индексной компании «Бета финансовые технологии» Грайр Саркисян назвал способы выгодно купить валюту. По его словам, самая выгодная покупка валюты — на бирже, если же доступа к ней нет, то через банковские приложения, где курс на момент сделки лучше всего.

