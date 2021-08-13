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В Москве рассказали о росте смертности в июле

В депздраве Москвы рассказали о росте смертности в июле 2021 года
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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За июль в Москве зарегистрировали 17 237 смертей — это на 6464 случая больше, чем за аналогичный период годом ранее. О росте смертности сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Так, в июле 2021 года умерли на 62 процента москвичей больше, чем в июле 2020-го.

«Такая динамика связана с резким ростом заболеваемости в связи с распространением нового штамма коронавируса в июне, а также аномально жаркой погодой в городе в последние месяцы», — отмечается в релизе депздрава.

В столице из-за COVID-19 в июле скончались 6145 человек. Еще 438 человек умерли от иных причин, но с сопутствующим COVID-19. По состоянию на 1 августа летальность из-за коронавируса в Москве как из-за основной причины составила 2,93 процента, с сопутствующим COVID-19 — 3,95 процента.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков рассказал о росте заболеваемости коронавирусом среди новорожденных. По словам специалиста, мутация вируса может быть связана с ростом числа вакцинированных и переболевших среди старшего поколения.

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