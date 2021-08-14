Бывшего мужа Бородиной объявили в международный розыск

Первого мужа телеведущей Ксении Бородиной бизнесмена Юрия Будагова объявили в международный розыск. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Интерпол ищет бизнесмена с июня 2021 года. 12 августа Останкинский районный суд Москвы арестовал его, но заочно, по обвинениям в мошенничестве.

Как выяснилось, проблемы с законом у Будагова начались в 2019 году. Экс-супруга телеведущей подозревали в мошенничестве в банковской сфере. «Имя коммерсанта фигурирует в истории с переводом крупной суммы по якобы "левой" доверенности в России», — рассказал «Московский комсомолец».

Также, по данным издания, Будагов покинул Россию и может скрываться в Великобритании.

Бородина и Будагов состояли в браке с 2008 по 2011 годы, у пары есть дочь Мария.

Развод Бородиной со вторым мужем Курбаном Омаровым состоялся 6 августа. Отмечалось, что именно телеведущая подала документы на расторжение брака. Слухи о расставании пары ходили некоторое время, однако оба супруга ранее их не подтверждали.

