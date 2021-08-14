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Раскрыт способ снизить стоимость арендуемой квартиры

Член Российской гильдии риелторов Барсуков назвал способ снизить цену арендуемой квартиры
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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков раскрыл способ снизить цену арендуемой квартиры. По словам специалиста, съемщику необходимо вести аргументированный торг до момента подписания договора. Об этом Барсуков рассказал в беседе с «Говорит Москва».

«Единственный адекватный способ — изучить конкурентное окружение и обосновать свои пожелания собственнику помещения», — объяснил эксперт.

Барсуков призвал арендаторов не просто изучить недостатки недвижимости, а привести их в сравнении с помещениями конкурентов. «Если я скажу, что мы раздумываем между этой квартирой и этой, но вот там есть определенные плюсы, а у вас их нет, и мы остановимся на вашей квартире, если вы компенсируете это ценой, то такой торг аргументированный получается. Так больше шансов снизить стоимость аренды», — рассказал он.

Ранее генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко рассказал россиянам, как меньше платить за коммуналку.


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