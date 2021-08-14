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Разработчик «ЭпиВакКороны» заявил об отсутствии летальных исходов от вакцины

Центр «Вектор» заявил об отсутствии смертей, связанных с вакциной «ЭпиВакКорона»
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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Специалисты в России не зафиксировали ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией от коронавирусной инфекции препаратом «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центре «Вектор», который разработал вакцину.

«Случаев смерти, связанных с введением вакцины "ЭпиВакКорона", не отмечено», — отметили в «Векторе».

Ранее стало известно, что антитела к коронавирусу после вакцинации российским препаратом «ЭпиВакКорона» вырабатываются у 79 процентов привитых. В промежуточный отчет вошли 2 999 человек. Из них 2 253 были привиты «ЭпиВакКороной», а 746 человек получили плацебо. С каждым добровольцем были проведены девять встреч для наблюдения за их состоянием и отбора проб.

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