Разработчик «ЭпиВакКороны» заявил об отсутствии летальных исходов от вакцины

Специалисты в России не зафиксировали ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией от коронавирусной инфекции препаратом «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центре «Вектор», который разработал вакцину.

«Случаев смерти, связанных с введением вакцины "ЭпиВакКорона", не отмечено», — отметили в «Векторе».

Ранее стало известно, что антитела к коронавирусу после вакцинации российским препаратом «ЭпиВакКорона» вырабатываются у 79 процентов привитых. В промежуточный отчет вошли 2 999 человек. Из них 2 253 были привиты «ЭпиВакКороной», а 746 человек получили плацебо. С каждым добровольцем были проведены девять встреч для наблюдения за их состоянием и отбора проб.

