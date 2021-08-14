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В финал квиз-марафона общества «Знание» вышли 100 команд из 66 городов

В финал викторины российского общества «Знание» вышли 100 команд из 66 городов
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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В финал интеллектуальной викторины российского общества «Знание» вышли 100 команд из 66 городов страны. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает ТАСС.

Полуфинал Всероссийского квиз-марафона состоялся 14 августа в онлайн-формате. В нем участвовали 500 команд, набравшие наибольшее количество баллов в отборочном туре.

«На протяжении семи раундов участники перед открытыми компьютерами и планшетами отвечали на вопросы об отечественной истории, географии, науке, технике, искусстве, культуре и спорте», — рассказали в пресс-службе общества.

Финал состоится в Москве 3 сентября в рамках Второго федерального просветительского марафона «Новое Знание». Главный приз викторины получат десять лучших команд. Они смогут отправиться в любое из предложенных мест России: на Байкал, Камчатку, в Карелию, на Алтай или Плато Путорана. Такие же поездки достанутся пяти коллективам, победившим в специальных номинациях.

Отборочный этап викторины прошел 12 июня. В нем приняли участие более 8 тысяч человек из 315 городов России. В ходе марафона общество «Знание» установило рекорд страны по проведению квиз-игры с наибольшим количеством команд, играющих одновременно в онлайн-формате —1278 команд. Этот результат был зарегистрирован в Книге рекордов России.

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