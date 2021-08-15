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Число погибших во время землетрясения на Гаити превысило 700 человек

Во время землетрясения на Гаити погибли 724 человека
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Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Число жертв во время землетрясения магнитудой 7,2 балла на Гаити превысило 700 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление гражданской защиты республики.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 724 человека. «500 в департаменте Юг, 100 в департаменте Гранд-Анс, 122 в департаменте Нипп и два человека погибли на северо-западе страны», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Геологическая служба США (USGS) предупредила, что число погибших из-за землетрясения на Гаити может достигать нескольких тысяч человек, а пострадавших — десятков тысяч.

14 августа Геологическая служба США зафиксировала у берегов Гаити землетрясение магнитудой 7,2 балла. Землетрясение произошло в 15 часов 29 минут по московскому времени. Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в восьми километрах к северу от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип, а очаг залегал на глубине 10 километров.

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