Число погибших во время землетрясения на Гаити превысило 700 человек

Число жертв во время землетрясения магнитудой 7,2 балла на Гаити превысило 700 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление гражданской защиты республики.
По последним данным, в результате землетрясения погибли 724 человека. «500 в департаменте Юг, 100 в департаменте Гранд-Анс, 122 в департаменте Нипп и два человека погибли на северо-западе страны», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее Геологическая служба США (USGS) предупредила, что число погибших из-за землетрясения на Гаити может достигать нескольких тысяч человек, а пострадавших — десятков тысяч.
14 августа Геологическая служба США зафиксировала у берегов Гаити землетрясение магнитудой 7,2 балла. Землетрясение произошло в 15 часов 29 минут по московскому времени. Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в восьми километрах к северу от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип, а очаг залегал на глубине 10 километров.