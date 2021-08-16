На Украине за «шпионаж» в пользу России арестовали военного пенсионера

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Херсонской области бывшего военнослужащего Вооруженных сил СССР за подозрения в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным ведомства, мужчина работал в качестве агента Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России и передавал российской стороне информацию об обустройстве одного из стратегических объектов критической инфраструктуры региона. Он также предоставлял данные о подходящих для вербовки украинцев по скрытым каналам связи. Отмечается, что действовал находящийся на пенсии военный «по идеологическим соображениям».

Спецслужба добавила, что в ходе обысков у мужчины были обнаружены оружие с патронами, граната и переписка с инструкциями. Подозреваемого арестовали и поместили под стражу. На данный момент ведется следствие по статье Уголовного кодекса Украины о госизмене.

Ранее СБУ заявляла о задержании «российского шпиона», который собирал информацию из зоны боевых действий в Донбассе по заданию Главного разведывательного управления (ГРУ). Мужчина регулярно наблюдал за подразделениями украинской армии и получал за это денежное вознаграждение. Спецслужба отметила, что агент разведки был пойман «на горячем», когда связывался с кураторами по электронным каналам.