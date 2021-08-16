Самолет ВВС Афганистана сбила ПВО Узбекистана

Самолет ВВС Афганистана, упавший на границе страны с Узбекистаном, сбила система противовоздушной обороны при попытке нарушения границы. Об этом в узбекском Министерство обороны рассказали РИА Новости.

Ранее в тот же день власти Узбекистана подтвердили, что афганский самолет нарушил границу в Шерабадском районе Сурхандарьинской области и потерпел крушение. Это произошло вечером 15 августа.

Сообщается, что двое пострадавших афганских летчиков находятся в реанимации в больнице в Термезе. Их состояние оценивают как тяжелое.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) вошли в столицу Афганистана Кабул и объявили, что держат под контролем территорию страны. Это спровоцировало панику у местных жителей, некоторые пытаются цепляться за шасси взлетающих самолетов.