Самолет совершил более ста рейсов с отверткой в двигателе и едва не разбился

Забытая в двигателе при ремонте отвертка едва не привела к авиакатастрофе

В Австралии самолет совершил более ста перелетов с отверткой в двигателе, которую забыли во время технического обслуживания. В результате он едва не разбился во время очередного рейса. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел 23 октября 2020 года, однако подробности случившегося стали известны сейчас. Во время подготовки к вылету из аэропорта Брисбена экипаж лайнера почувствовал вибрацию и услышал шум, который «нарастал все быстрее и быстрее» по мере работы двигателя.

Спустя некоторое время загорелась правая турбина воздушного судна, и командир был вынужден прервать взлет. Пассажиры и экипаж лайнера покинули борт, а воздушное судно начали осматривать инженеры. Специалисты сообщили о нахождении острия отвертки в секции сгорания двигателя. В ходе расследования выяснилось, что с этим предметом внутри самолет совершил более ста рейсов.

В результате происшествия отдел технического обслуживания самолетов Jetstar выпустил предупреждение для инженеров, в котором подчеркивается необходимость учета всего оборудования.

Ранее в марте стюардесса присмотрелась к крылу и предотвратила катастрофу за минуты до взлета — она заметила на поверхности судна наледь, о чем сразу же сообщила экипажу. В результате вылет был отложен.

