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Речь Байдена об успехе США в Афганистане назвали слабой и лживой

Профессор Роберт Сингх в разговоре с «Лентой.ру»: речь Байдена по Афганистану — слабая
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Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency / globallookpress.com

Слова президента США Джо Байдена о том, что международная коалиция выполнила свою миссию в Афганистане, не соответствуют реальности. Об этом профессор лондонского университета Birkbeck Роберт Сингх заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт объяснил: в той же речи Байден сказал, что США не занимались «строительством нации» в исламской республике, однако на самом деле именно это и было одной из целей кампании. Кроме того, Сингх напомнил, что в словах политика есть слабые и даже лживые заявления относительно ситуации в стране в последние дни.

«Байден сказал, что захват страны произошел быстрее, чем ожидали в Белом доме. Это не сходится с тем, что он говорил всего лишь месяц назад: тогда президент заявил, что талибы не смогут захватить столицу», — напомнил профессор. По его мнению, такая нестыковка может навести на мысли о том, что США на самом деле знали о грядущем захвате столицы талибами(члены движения «Талибан», запрещенного в РФ). Кроме того, это можно назвать попыткой скрыть неготовность Соединенных Штатов к потенциальному краху Кабула.

Президент США выступил с обращением к нации 16 августа. Он заявил, что целью операции американских войск в Афганистане было недопущение террористических актов на территории Соединенных Штатов. Политик добавил, что не жалеет о выводе войск из Афганистана, поскольку дальнейшее пребывание американского контингента в стране грозило бы большими потерями.

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