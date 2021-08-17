Чеченский курорт оснастили лучным тиром и кинотеатром

На курорте «Ведучи» в Чеченской Республике появились лучный тир и кинотеатр

Горный курорт «Ведучи» в Чеченской Республике оснастили новыми развлекательными объектами. Об этом сообщает издание «Грозный Информ».

Согласно материалу, в «Ведучи» появились лучный тир, кинотеатр, караоке-зал, игровая комната с приставками PlayStation 5 и очками виртуальной реальности для игр и просмотра фильмов. Отмечается, что все развлечения доступны в центре активного туризма «ЧеченSki», который расположен на территории курорта.

Помимо этого, гости имеют возможность взять велосипеды и самокаты для взрослых и детей. Вдобавок посетителям доступен всесезонный горнолыжный склон для круглогодичного катания на лыжах и сноубордах.

Ранее в августе бесплатный летний кинотеатр также открыли в Грозном. Известно, что он располагается по проспекту имени А.А. Кадырова. Инициатором проекта стал мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров. По его поручению специалисты оперативно обустроили площадку и установили всю необходимую технику.