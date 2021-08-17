Известный рэпер построит в Казахстане школы за миллионы долларов

Jah Khalib решил построить в Казахстане 14 хай-тек школ для детей из деревень

Хип-хоп-исполнитель Бахтияр Мамедов, более известный как Jah Khalib, рассказал о планах построить в Казахстане современные школы. На реализацию проекта рэперу понадобится несколько миллионов долларов. Он поделился подробностями в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала Fametime Tv.

В рамках интервью Джугелия и Мамедов посетители школу, в которой учился артист. Во время экскурсии Jah Khalib заявил, что планирует построить в 14 регионах страны крутые хай-тек школы. Он сосредоточился на школьниках из деревней, так как считает, что они охотнее стремятся к знаниям, чем городские.

На реализацию плана Мамедову необходимо около 14 миллионов долларов (более миллиарда рублей). Каждое учреждение обойдется минимум в 800 тысяч долларов (более 58 миллионов рублей). Jah Khalib планирует построить школы совместно с партнерами. «Я где-то к 40 годам это реализую. У меня примерный план есть», — отметил рэпер.

В мае 2021 года российский миллиардер Игорь Рыбаков приобрел недвижимость в Москве площадью около четырех тысяч квадратных метров. В здании решили открыть школу и детский сад Rybakov Playschool на 180 учеников. Там захотели оборудовать научно-просветительский лекторий, площадку для демонстрации и тестирования актуальных образовательных технологий и учебный центр.