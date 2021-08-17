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Отдыхавшие на пляже испанцы поймали убегавшего от полиции наркоторговца

В Испании отдыхающие на пляже поймали наркоторговца, бросившего 800 килограммов конопли
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Отдыхающие на испанском пляже Мелицена в Гранаде устроили погоню за одним из наркоторговцев, лодка которых врезалась в берег. Видео преследования публикует газета Daily Mail.

Контрабандисты на катере пытались уйти от погони прибрежной полиции. На кадрах видно, как судно врезается в берег, сбивая с ног одного из отдыхающих. Из лодки выбегают двое мужчин, которые пытаются скрыться от полиции и очевидцев в разных направлениях. Испанцы, загоравшие на пляже, сразу включились в погоню. Около десятка мужчин, женщин и детей окружили одного из наркоторговцев и повалили его на песок. Граждане дождались прибытия полицейских и передали его в руки правоохранителей.

Один из очевидцев заснял на борту катера огромные свертки с наркотиками. По оценкам полиции, судно перевозило 800 килограммов конопли. Правоохранители продолжают выяснять, откуда эти наркотики и куда их собирались доставить.

Ранее российские полицейские в рамках операции «Курская дуга» задержали одного из лидеров международной группировки контрабандистов-наркоторговцев. Он подозревается в организации канала контрабанды произведенных в Южной Америке наркотиков для сбыта в России. В настоящее время устанавливаются возможные связи задержанного с колумбийскими наркокартелями, и прорабатывается вопрос о его экстрадиции в Россию.

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