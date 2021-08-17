Попугай улетел из дома в метро и научился предупреждать о приближении поездов

Попугай из английской деревни Тедворт, графство Суррей, улетел от хозяев, попал в лондонское метро и научился предупреждать о приближении поездов. Об этом сообщает издание My London.

Двухлетний попугай по кличке Грей сбежал из клетки в кухне хозяйского дома и добрался до лондонской подземки, преодолев по воздуху 30 километров.

Транспортная полиция Британии нашла птицу на плече у бездомного на станции метро Лондон-Ватерлоо. Поначалу мужчина отказывался расставаться с попугаем. Полицейские дали беглецу временную кличку «Наполеон» и разместили его фотографию в Twitter в надежде найти настоящих владельцев.

Хозяйка Грея Карлин Бойс и ее родственники безуспешно искали питомца по всем окрестностям, а затем увидели сообщение и связались с полицией. Они забрали попугая из благотворительного центра передержки животных.

Карлин рассказала, что Грей выглядел уставшим, но поел и снова освоился дома. Она подчеркнула, что за время отсутствия птица научилась издавать звук, предупреждающий о приближающемся поезде.

Женщина пояснила, что купила попугая, так как ее муж давно хотел завести птицу дома. Кроме Грея в семье живут две собаки и две кошки.

«Мы очень благодарны транспортной полиции за то, что они спасли его. Мы собираемся поехать в Лондон и отвезти им пончиков в благодарность за отличную работу», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в Бангкоке, Таиланд, попугай украл и проглотил 21 бриллиант из ожерелья хозяйки. Птицу привлекло сияние камней в инкрустированном бриллиантами ожерелье, поэтому попугай решил съесть их на завтрак.

