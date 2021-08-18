Военные США за день эвакуировали из Афганистана более тысячи американцев

Белый дом сообщил, что США 17 августа эвакуировали из Афганистана более тысячи американцев

Военные США за один день, во вторник 17 августа, эвакуировали из Афганистана более тысячи американцев и их семей, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

«Теперь, когда мы установили поток, мы ожидаем, что эти цифры будут расти», — отметил чиновник.

Как передает Agence France-Presse, также со ссылкой на Белый дома, всего на данный момент американские военные эвакуировали из Афганистана более 3,2 тысяч человек.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американский лидер Джо Байден несет полную ответственность за ситуацию в Афганистане. Он подчеркнул, что глава государства готов отвечать за каждый шаг, который предприняла американская администрация в Афганистане, за каждое решение, будь оно верным или нет.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили, что держат под контролем всю территорию исламской республики. Президент сразу же покинул страну, объяснив это стремлением избежать кровопролития. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех назвал себя временным главой страны, сославшись на государственную Конституцию.

