Украине предсказали два варианта будущего

Политический аналитик Александр Кочетков предсказал два негативных варианта будущего для Украины. Его колонка опубликована на сайте «Главред».

Кочетков пишет, что за 30 лет независимости полностью изменилась экономическая модель Украины. «Сейчас мы имеем хоть и дикий, но капитализм», — отметил он.

При этом «фантастические стартовые условия» не были использованы, поэтому Украина «плетется в хвосте».

«У нас нет ни эффективной экономики, ни эффективной модели власти — соответственно, уровень жизни и все остальное, что связано с этим, у нас крайне неудовлетворительное», — уверен Кочетков.

Самым большим достижением Украины за годы независимости эксперт считает тот факт, что эту независимость до сих пор не потеряли. Принципиальным достижением он называет возможность смены власти.

Крупнейшими провалами Кочетков полагает отсутствие «достойной системы власти» и неудачные попытки бороться с коррупцией.

«Никто не знает, куда мы движемся. Похоже, туда, куда ветер несет. Если мы не осознаем необходимости смены модели власти на более эффективную, нас ждут два варианта, оба отрицательные — или постепенное обнищание (и сопутствующие ему центробежные процессы), или внезапное разрушение государственности», — заключил аналитик.

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