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Мишустин запретил иностранным судам заходить в три порта на Сахалине

Премьер Мишустин распорядился закрыть для иностранных судов три порта на Сахалине
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Фото: Russian Government / Globallookpress.com

Председатель правительства России Михаил Мишустин запретил иностранным судам заходить в три порта на острове Сахалин. Об этом в среду, 18 августа, сообщает ТАСС.

Распоряжение главы кабинета министров распространяется на Александровск-Сахалинский, Москальво и Поронайск.

В июле сообщалось, что жители Сахалина и Курил прокомментировали приезд премьер-министра России Михаила Мишустина на Дальний Восток и его предложения по развитию островов: введение свободной таможенной зоны, налоговых каникул, привлечение японских инвесторов.

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