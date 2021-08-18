Во Владивостоке захотели провести цветочный своп

Во Владивостоке решили провести цветочный своп 22 августа. С такой инициативой выступили представители музея-заповедника «Владивостокская крепость». Об этом со ссылкой на пресс-релиз сообщает портал Prim.News.

Организаторы мероприятия указали, что в назначенный день с 12 до 16 часов все желающие смогут присоединиться к мероприятию, которое будет проходить в визит-центре музея-заповедника. Участвующие смогут как обменять свои комнатные растения, так и забрать любые из представленных на свопе.

Тех, кто все же захочет поучаствовать в обмене, предупредили, что с собой можно принести взрослые цветы, ростки, черенки, семена и даже садовые принадлежности.

В пресс-службе отметили, что во время цветочного свопа можно будет не только обзавестись новыми растениями или поделиться своими, но и обрести единомышленников, получить ценные советы от опытных садоводов, а также узнать малоизвестные рецепты удобрений.