Социологи назвали украинцев одними из самых несчастных людей в мире

Украина занимает 110-е место в мире по индексу счастья, а покупательная способность ее граждан спустя 30 лет после обретения независимости сократилась почти на 30 процентов. Об этом рассказал директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин. Его слова приводит УНИАН.

По словам социолога, исследование, которое центр подготовил ко Дню независимости страны, свидетельствует о существенном отставании республики от других стран бывшего СССР по целому ряду показателей. Специалист также назвал украинцев одними из самых несчастных людей мире.

«Мы как бы растем, но отстаем от других стран бывшего советского лагеря. И здесь критериями являются качество жизни, медицины, уровень доходов, потому что уровень доходов напрямую влияет на качество питания, образ жизни», — пояснил Амелин.

Он также напомнил, что с 1991 года население Украины сократилось с 52 до 37 миллионов человек, уровень качества образования упал до 53-го места в мире, средняя продолжительность жизни едва превышает 71 год, а доходы населения продолжили падение. «Для сравнения, с сегодняшней средней зарплатой в России можно купить 106 килограммов мяса, в Беларуси — 90, в Казахстане — 96, Эстонии — 155, Литве — 221, в Украине — 86», — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что безработица на Украине достигла рекордных показателей с 2017 года — 10,5 процента. Показатель занятости трудоспособных граждан в абсолютных значениях и вовсе упал до самой низкой отметки с момента обретения страной независимости — 15,4 миллиона человек.