Большинство американцев выступили за жесткие карантинные меры на фоне ухудшения ситуации с COVID-19. Они полагают, что обязательная вакцинация на уровне штатов, а также введение масочного режима в школах позволят вновь оживить экономику страны. Об этом сообщает портал Axios.

Авторы опроса отмечают большую дифференциацию между взглядами сторонников различных партий. Если среди демократов максимально жесткие противовирусные меры поддерживают 92 процента избирателей, то среди республиканцев этот показатель достигает лишь 44 процентов. Всего за меры принудительного характера выступают 69 процентов граждан США.

По данным авторов исследования, сторонники республиканской партии хуже осведомлены о реальной природе коронавирусной пандемии. Также республиканцы критичнее настроены по отношению к обязательной вакцинации. Наибольшим консерватизмом отметились жители Среднего Запада.

По состоянию на 18 августа в США выявлено более 37,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов составило более 638 тысяч (два процента). Выздоровели более 30 миллионов человек (98 процентов).