Рязанцам покажут спектакли о любви на международном театральном фестивале

С 15 по 21 ноября в Рязани пройдет международный фестиваль спектаклей о любви

В Рязани с 15 по 21 ноября пройдет шестой Международный фестиваль «Свидания на Театральной», посвященный теме любви. Об этом сообщает «Интерфакс».

Местным жителям и гостям города покажут постановки российских и зарубежных коллективов — свои работы представят артисты из Индонезии, Нижнего Тагила, Великого Новгорода, Мичуринска, Липецка, Москвы и Санкт-Петербурга.

В программе будут представлены 10 номинаций, среди которых «Лучшая история любви», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль» и так далее.

Ранее в августе под Рязанью, на территории карьера Малый Пролом, обнаружили останки летающих ящеров. Предположительно, находки принадлежали птерозавру, обитавшему в современном центре Русской равнины в меловой период. Длина размаха его крыльев достигала девяти метров.