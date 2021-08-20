Две россиянки погибли в индийском Гоа

Две российские туристки погибли в индийском Гоа, сообщили в генконсульстве в Мумбаи

Две туристки из России погибли в индийском штате Гоа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на атташе Олега Калеущенко.

«Генеральное консульство России в Мумбаи получило информацию об этих двух трагических случаях от российской волонтерской организации "Гоа Хелп", действующей в этом индийском штате. На нас также вышла мать одной из погибших», — рассказал дипломат, отметив, что родственникам погибших россиянок будет оказана вся необходимая помощь в выяснении обстоятельств произошедшего и оформлении необходимых документов.

Также Калеущенко добавил, что сотрудники ведомства предпринимают все необходимые меры для получения официальной информации от местной полиции. В этих же целях привлечен почетный консул в Гоа.

По данным правоохранительных органов штата, инцидент произошел в деревне Сиолим. 24-летняя женщина совершила самоубийство, а 34-летняя женщина была найдена мертвой в своей гостиной, причину ее смерти пока не установлена.

Ранее сообщалось, что в Таиланде задержан местный житель, который признался в ограблении и убийстве находящейся в отпуске отдыхающую из Швейцарии. Отдыхающая отправилась купаться на водопад и оставила личные вещи на берегу, откуда за ней наблюдал местный житель. Как только женщина зашла в воду, между ними завязалась драка, в ходе которой таец задушил туристку.

