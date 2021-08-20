Бизнесмен растратил миллионы из выручки бренда на роскошную жизнь и сел в тюрьму

Соучредителя фирмы Malone Souliers Роя Лювольта на четыре года лишили свободы за воровство

Бывший глава люксового обувного бренда Malone Souliers Рой Лювольт (Roy Luwolt) растратил сотни тысяч фунтов стерлингов с расчетного счета фирмы на личные нужды и сел в тюрьму. Об этом сообщает The Sun.

В общей сложности 38-летний бизнесмен из Лондона украл полмиллиона фунтов стерлингов (около 50 миллионов рублей) из выручки модной компании, которую учредил совместно с дизайнером Мэри Алис Мэлон (Mary Alice Malone).

Королевскому суду Саутуорка стало известно, что Лювольт тратил деньги на поддержание роскошного образа жизни. Например, британец часто отдыхал в престижных отелях Европы, США и Азии, проводил время в элитных ночных клубах, приобретал драгоценности и дизайнерскую одежду, а также нанимал личных шоферов.

Уточняется, что в период с 2016 по 2018 год экс-директор Malone Souliers побывал как минимум в пяти странах мира. Среди путешествий был девятидневный тур в Токио, куда он отправился в обществе неизвестной женщины и ребенка. Развлечения в Японии обошлись компании в 50 тысяч фунтов стерлингов (около пяти миллионов рублей). При этом официальный годовой доход Лювольта составлял 150 тысяч фунтов стерлингов в год (14,8 миллиона рублей).

«Господин Лювольт обманным путем получил не менее 500 тысяч фунтов стерлингов и растратил их за три года. Он заставил компанию понести огромные убытки: все его личные счета оплачивались кредитной картой компании», — пояснил судья Филип Бартл (Philip Bartle). В результате следствие назначило британцу наказание в виде четырех лет лишения свободы.

В июле сообщалось о преступницах, которые разработали хитрую схему кражи роскошных часов у пожилых англичан. На их счету оказалось больше десятка случаев воровства. Партнерши получили прозвище «воровки Rolex». Планируя преступление, они подходили к потенциальным жертвам с планшетом и представлялись членами благотворительных организаций. Пока одна из них беседовала с мужчинами и просила их подписать фейковую петицию, другая в нужный момент резко снимала часы с их запястий.