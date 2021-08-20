В Госдуме рассказали о сверхприбылях бизнеса из-за отсталых законов

Осенью в Госдуму внесут законопроект правительства о расширенной ответственности производителей в сфере переработки тары или упаковки, сообщил ТАСС глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По словам парламентария, в Госдуме постараются оперативно рассмотреть проект закона. Бурматов подчеркнул, что сейчас производители товаров получают огромные доходы, потому что не несут никакой ответственности за пластик, используемый для упаковки. «Они должны умерить свои аппетиты в получении сверхприбыли, которую они имеют, пользуясь отсталостью нашего законодательства, которую мы сейчас ликвидируем, введя расширенную ответственность производителя», — подчеркнул депутат.

Бурматов добавил, что бизнес в любом случае надо побуждать переходить на перерабатываемый пластик, и введение института расширенной ответственности производителя здесь может оказаться самым эффективным решением. «То есть, чтобы загрязнитель платил. Если он загрязняет природу неперерабатываемыми отходами, чтобы он платил больше», — заявил парламентарий.

20 августа Минприроды России представило список из ряда товаров и упаковки, которые в перспективе, после организации производства альтернативы, будут запрещены. Речь идет, в частности, о пластиковых трубочках, посуде, приборах, капсулах от кофе.

