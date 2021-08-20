Канцлер ФРГ Ангела Меркель возложила цветы к могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в ходе своего визита в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

Корреспондент агентства рассказал, что Меркель прошла мимо строя Почетного караула и возложила венок с лентами в цветах немецкого триколора. За этим последовала минута молчания, а затем оркестр исполнил немецкий гимн. После церемонии лидер ФРГ села в автомобиль и отправилась в Кремль на переговоры.

Ранее в тот же день Путин в преддверии переговоров заявил, что у него с Меркель осталось много вопросов, которые им необходимо обсудить лично —несмотря на регулярные телефонные звонки. Он выразил надежду, что визит канцлера в Москву для переговоров с ним станет не только прощальным для нее, но и будет наполнен «серьезным деловым содержанием»

Встреча Путина и Меркель проходит в Москве 20 августа. Эта поездка в Россию станет для немецкого лидера последней в качестве канцлера. До этого в статусе главы ФРГ Меркель посещала Россию 19 раз.