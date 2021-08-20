ФСБ нашла в польском грузовике на границе наркотики на 230 миллионов рублей

В Ленинградской области ФСБ обнаружила 290 килограммов наркотиков в грузовике из Польши

В Ленинградской области на въезде в Ивангород таможенники и оперативники регионального управления ФСБ остановили фуру, в топливном баке которой обнаружили 34 брикета наркотиков растительного происхождения. Об этом изданию 47News сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Водитель остановленного большегруза предъявил таможенникам и сотрудникам ФСБ накладные, по которым перевозил пластиковые крышки из Польши в Санкт-Петербург. Проверка на досмотровом комплексе выявила спрятанный в топливном баке тайник из 34 брикетов весом по пять и десять килограммов. Согласно экспертизе, всего в брикетах было спрессовано 290 килограммов наркотика растительного происхождения на сумму 230 миллионов рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье статье 229.1 («Контрабанда наркотических средств»).

Ранее, 19 августа, сообщалось о вынесении приговора шестерым участникам организованной преступной группы, которые произвели 260 килограммов наркотиков в сети лабораторий в Ленинградской области.

