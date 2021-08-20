Осужден выдававший себя за агента ФСБ российский наркодилер

В Пермском крае на 13 лет колонии особого режима за торговлю наркотиками осужден 47-летний местный житель, выдававший себя за агента спецслужбы. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает региональное управление МВД России.

Согласно данным следствия, осужденный был задержан при попытке продать четыре килограмма наркотиков, его поймали в кафе в момент совершения сделки. Однако мужчина заявил, что является агентом ФСБ — якобы он завербован и участвует в операции по разоблачению коррумпированных сотрудников правоохранительных органов.

По его словам, в ходе операции он должен передать наркотики оказывающим покровительство региональному наркобизнесу полицейским. Информацию тщательно проверили, но версия задержанного не подтвердилась. Зато выяснилось, что он на протяжении многих лет снабжал наркотиками клиентов из числа обеспеченных жителей Пермского края. Ранее он был судим за убийство и мошенничество в особо крупном размере.

20 августа сообщалось, что в Ленинградской области суд вынес приговор шестерым участникам организованной преступной группы, которые создали сеть лабораторий для производства крупных партий наркотических средств.