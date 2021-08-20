Суд отменил штраф жаловавшейся Путину пермской активистке

Суд отменил штраф в 20 тысяч рублей жительнице Перми Елене Германовой, которая записала видео президенту России Владимиру Путину, пытаясь защитить стадион «Молот». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пермского краевого суда.

Уточняется, что в настоящее время женщина может воспользоваться правом на реабилитацию, а также обратиться в суд за компенсацией.

По словам адвоката активистки Дениса Трегубова, Германова не собиралась устраивать незаконный пикет. Ее целью была запись видео на прямую линию с главой государства. Она хотела пожаловаться на планы местных властей снести стадион и застроить площадку с высотками.

«Мероприятие не носило общественно опасного характера, было непродолжительным», — уточнил юрист.

Видеообращение к Владимиру Путину с просьбой сохранить «Молот» было записано около двух месяцев назад, вместе с Германовой в нем снялось еще несколько человек. Власти сочли, что россиянка организовала несанкционированную акцию. Ее признали виновной по статье 20.2 КоАП о нарушении правил организации акции и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поставил точку в деле пермской активистки Елены Германовой. Он рассказал, что стадион, который пытается защитить женщина, давно не используется для спортивных мероприятий.