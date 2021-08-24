В мире научились делать спасающие от диареи полы

Разработан материал для покрытия полов в домах, который не наносит ущерба природе и помогает спасти жителей стран третьего мира от болезней из-за антисанитарии. Результат внедрения инновации представила организация EarthEnable, которая помогает бедным людям улучшать свои жилищные условия за счет избавления от земляных полов, пишет Bloomberg.

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EarthEnable несколько лет назад основала вместе с бывшими сокурсниками выпускница Стэнфордского университета (Stanford University) Гаятри Датар (Gayatri Datar). Когда во время студенческой практики в 2013 году она побывала в Руанде (государство в Восточной Африке) на курсах по оформлению зданий, то выяснила, что около 75 процентов населения жили в домах с земляными полами. Грязь в помещениях становилась причиной многих заболеваний, особенно опасной была диарея у маленьких детей, которая нередко заканчивалась смертельным исходом. «Это был вызов не только для здоровья, но и для комфорта», — пояснила Датар.

Сразу после начала работы искала альтернативу бетону, чтобы не только помочь людям улучшить быт, но и снизить нагрузку на природу за счет сокращения выбросов парниковых газов при отказе от производства традиционного материала для полов. В итоге биохимики организации научились делать для заливки открытого грунта специальное льняное масло, которое при высыхании образует твердую, водостойкую пленку.

За последние 12 месяцев до июля организация уже обустроила полы в 3,6 тысячи домов Уганды и Руанды. Стоимость герметика из льняного семени составляет от двух до пяти долларов за квадратный метр или около 50 долларов за дом, тогда как бетонный пол той же площади обходится в 162 доллара.

Аналогичная программа по замене земляных полов Piso Firme в 2000 году стартовала в мексиканском штате Коауила. По данным Центра глобального развития (Center for Global Development), Мексика с 2007 по 2013 год потратила 1,27 миллиарда долларов на сооружение цементных полов в трех миллионах жилых помещений. «Дети перестали проглатывать паразитов на земляных полах и страдать от диареи, от которой ежегодно умирают 525 тысяч несовершеннолетних по всему миру», — отметил профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли (Paul Gertler). Эксперт подчеркивает, что для борьбы с заболеваемостью в бедных странах людям также нужен доступ к чистой воде и нормальным туалетам.

В конце июля стало известно о другой разработке, которая помогла провести свет в сотни домов жителей республики Сьерра-Леоне в Западной Африке. Выпускник африканского университета лидерства в Руанде (African Leadership University in Rwanda) Джеремия Торонка (Jeremiah Thoronka) создал пьезоэлектрическое устройство, которое, находясь под дорогой с интенсивным движением транспорта и пешеходным трафиком, поглощает вибрации и генерирует ток.