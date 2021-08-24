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Россиянка запретила врачам переливать кровь ее больному раком восьмилетнему сыну

В Краснодаре женщина запретила медикам переливать кровь сыну, борющемуся с раком
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Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

В Краснодаре мать восьмилетнего мальчика, больного раком, запретила медикам переливать ему кровь. Врачи смогли добиться проведения процедуры, необходимой для спасения жизни ребенка, лишь через суд. Об этом сообщают «Кубанские новости».

По данным пресс-службы Краснодарского краевого суда, в онкологическое отделение Детской краевой клинической больницы поступил восьмилетний мальчик с нефробластомой. У него произошло кровоизлияние в опухоль. Кроме того, была тяжелая степень анемии. Для эффективного лечения ребенку необходимо было переливание донорской крови и ее компонентов. Однако мать, как законный представитель, не дала согласия на эту процедуру.

В свою очередь медучреждение обратилось в суд, который разрешил оказать помощь ребенку. Его мать, не согласившись с решением, подала апелляционную жалобу. В результате решение было оставлено без изменения — мальчик получит необходимую помощь.

Ранее в Ульяновской области россиянка отказалась от госпитализации своего ребенка, который вскоре скончался от хронического заболевания. Несовершеннолетний попал в больницу с жалобами на боли в животе. Медики провели обследования, после которых понадобилась госпитализация. При этом мать не захотела, чтобы ее ребенок ложился в больницу.

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