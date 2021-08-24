Женщина сбросила 25 килограммов за пять месяцев без отказа от бургеров и лапши

Диетолог Симрун Чопра из индийского города Бангалор, штат Карнатака, сбросила 25 килограммов за пять месяцев и поделилась секретом успешного похудения без отказа от бургеров и лапши. Об этом сообщает India News.

Восемь лет назад Чопра переживала тяжелый в эмоциональном и физическом плане период: она страдала от лишнего веса, синдрома поликистозных яичников и болей в спине. Кроме того, она ухаживала за трехмесячным ребенком и была беременна вторым. Индианка поняла, что для того, чтобы иметь возможность заниматься воспитанием детей, она должна изменить образ жизни. Тогда женщина начала следить за питанием и наняла персонального тренера.

Каждое утро она выпивала стакан воды. На завтрак Чопра съедала яйца с тостом и овощами или овсяную кашу, или блинчики из чечевичной и рисовой муки с овощным соусом. В обеденном меню была фасоль с рисом и специями, нут в томатном соусе или веганский пряный суп из бобовых, а также овощи, травы и лимонный курд. В качестве перекуса она ела фрукты, а на ужин всегда выбирала любимые блюда по настроению.

«Существует заблуждение, что такие блюда, как лапша, макароны и гамбургеры, нездоровые. Но вы можете сделать их здоровыми, добавив в любое из этих блюд большое количество овощей и курицу, приготовленную на гриле. Важно, чтобы ежедневное питание приносило вам удовольствие, иначе вам надоест есть одно и то же каждый день. Это в конечном итоге приводит к тому, что люди нарушают свой режим и начинают есть вредную пищу», — объяснила Чопра.

Индианка тренируется по 30 минут каждый день — она чередует кардио- и силовые тренировки. Также она старается проходить не менее 10 тысяч шагов ежедневно.

Тем, кто хочет похудеть, она советует есть больше сезонных овощей и фруктов, стараться не пользоваться телефоном за 30 минут до сна и в течение 30 минут после пробуждения, медитировать и заниматься йогой, и спать не менее шести часов в сутки. Чопра предупредила, что строгие запреты не работают и приводят к срывам, поэтому не стоит полностью отказываться от любимых продуктов.